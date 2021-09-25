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В Уругваї футболіст забив неймовірний гол ударом через себе (відео)

Автор
Михайло Корнілов
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"Пеньяроль" — "Атлетіко Паранаенсе" Новина оновлена 25 вересня 2021, 17:45
"Пеньяроль" — "Атлетіко Паранаенсе"

У Південній Америці вміють грати красиво.

У матчі Південноамериканського кубка КОНМЕБОЛ (Копа Судамерикана — другий за силою клубний турнір в Південній Америці) був забитий фантастичний гол.

У першому поєдинку 1/2 фіналу "Пеньяроль" на стадіоні "Кампеон-дель-Сігло" в Монтевідео (Уругвай) приймав "Атлетіко Паранаенсе". Зустріч завершилася мінімальною перемогою гостей з рахунком 1:2, а прикрасою зустрічі став перший гол у виконанні бразильської команди. Вже на другій хвилині пресинг "Атлетіко Паранаенсе" призвів до голу уругвайця Давіда Теранса. 27-річний відтягнутий нападник після скидки партнера головою забив блискучий гол ударом через себе.

Відео голу-шедевра Теранса:

Відзначимо, в результаті гості здобули перемогу, а гандикап в один м’яч дає їм реальні шанси на вихід у фінал турніру. Гра-відповідь між командами відбудеться в Бразилії 1 жовтня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Швеції "Новий Ібрагімович" забив феноменальний гол п’ятою. Крім того, в МЛС футболіст забив розкішний гол, розхитавши захисників. Ще один красивий гол днями оформив хавбек "Евертона" Андрос Таунсенд.

Теги:
#Футбол #Гол
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