Укр

В Уругвае футболист забил невероятный гол ударом через себя (видео)

Автор
Михаил Корнилов
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"Пеньяроль" - "Атлетико Паранаэнсе" Новость обновлена 25 сентября 2021, 17:45
"Пеньяроль" - "Атлетико Паранаэнсе"

В Южной Америке умеют играть красиво.

В матче Южноамериканского кубка КОНМЕБОЛ (Копа Судамерикана — второй по силе клубный турнир в Южной Америке) был забит фантастический гол.

В первом поединке 1/2 финала "Пеньяроль" на стадионе "Кампеон-дель-Сигло" в Монтевидео (Уругвай) принимал "Атлетико Паранаэнсе". Встреча завершилась минимальной победой гостей со четом 1:2, а украшением встречи стал первый гол в исполнении бразильской команды. Уже на второй минуте прессинг "Атлетико Паранаэнсе" привел к голу уругвайца Давида Теранса. 27-летний оттянутый нападающий после скидки партнера головой забил блестящий гол ударом через себя.

Видео гола-шедевра Теранса:

Отметим, в итоге гости добыли победу, а гандикап в один мяч дает им реальные шансы на выход в финал турнира. Ответная игра между командами состоится в Бразилии 1 октября.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Швеции "Новый Ибрагимович" забил феноменальный гол пяткой. Кроме того, в МЛС футболист забил роскошный гол, расшатав защитников. Еще один красивый гол на днях оформил хавбек "Эвертона" Андрос Таунсенд.

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#Футбол #Гол
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