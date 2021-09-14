Укр

Полузащитник сборной Англии забил блестящий гол в АПЛ (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Андрос Таунсенд Новость обновлена 14 сентября 2021, 15:38
Андрос Таунсенд

Андрос Таунсенд принес победу своей команде.

Хавбек "Эвертона" Андрос Таунсенд стал героем матча четвертого тура Английской премьер-лиги против "Бернли".

В начале второго тайма Таунсенд при счете 1:1 забил победный гол в игре, да еще какой! На 65-й минуте поединка английский полузащитник решился на дальний удар и не прогадал — мяч попал прямо в угол ворот. Затем "Ириски" дожали соперника усилиями Демарая Грея, который и установил окончательный счет в игре — 3:1.

Видео гола Таунсенда — в обзоре матча "Эвертон" — "Бернли":

Успех на "Гудисон Парк" в Ливерпуле позволил "Эвертону" подняться на 4-е место в турнирной таблице АПЛ. После четырех матчей "Ириски" набрали 10 очков. "Бернли , в свою очередь, с одним баллом идет на 18-й позиции в чемпионате.

К слову, Таунсенд давно показал, что умеет бить издали. В сезоне 2018/19 его гол стал лучшим взятием ворот в АПЛ. На счету хавбека также 13 матчей в футболке национальной сборной Англии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Швеции был забит удивительный гол пяткой. Боснийца, который оформил взятие ворот, назвали "Новым Ибрагимовичем".

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