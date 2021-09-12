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Новый Ибрагимович: в Швеции футболист забил необычный гол пяткой (видео)

Автор
М. Корнилов
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Автор
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Ади Налич Новость обновлена 12 сентября 2021, 18:51
Ади Налич

В Швеции был забит красивый гол пяткой.

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины и шведского "Мальме" Ади Налич отметился блестящим голом в высшем дивизионе чемпионата Швеции.

В поединке 18-го тура чемпионата Швеции "Мальме" принимал "Норрчепинг" (1:1). На 59-й минуте поединка при счете 0:0 23-летний Налич забил феноменальный гол. Полузащитник Феликс Беймо мощно прострелил с правого фланга, а Ади удачно подставил пятку. Мяч от ноги боснийца полетел прямо в угол ворот обескураженного вратаря гостей. К слову "Норрчепинг" сумел отыграться благодаря голу на 95-й минуте.

Видео гола Ади Налича в матче "Мальме" - "Норрчепинг":

После ничьей, "Мальме" (34 очка) поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Швеции, "Норрчепинг" (27 очков) — пятый.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в чемпионате Ирландии футболист забил гол ударом с центра поля спустя 12 секунд после начала второго тайма.

Кроме того, сборная Франции U-21 в отборе на чемпионат Европы-2023 умудрилась упустить победу в игре с Фарерскими островами, пропустив нелепый гол во втором тайме.

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