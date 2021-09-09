Вратарь сборной Франции сделал "подарок" Украине: видео конфуза
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 97
Голкипер Иллан Мелье надолго запомнит матч с Фарерами.
Сборная Франции U-21 допустила оcечку в квалификационном матче молодежного Евро-2023 против Фарерских островов. Таким образом, французы в турнирной таблице пустили вперед команду Украины, которая дома расправилась над Арменией.
Французы уверенно играли против футбольного карлика и даже забили гол, который казался победным. Однако на 55-й минуте встречи кипер "Трехцветных" и английского "Лидса" 21-летний Иллан Мелье неудачно исполнил передачу, находясь в близи центрального круга, за что и поплатился нелепым голом. Форвард Фарерских островов перехватил пас и переправил круглого прямиком в ворота. Французы устроили штурм хозяевам, но забить еще не сумели.
Видео забавного гола в ворота сборной Франции:
Отметим, данный провал французов помог молодежной сборной Украины единолично возглавить квалификационную группу H, из которой напрямую на Евро-2023 выйдет только одна лучшая команда.
Ранее "Телеграф" сообщал, что национальная сборная Украины умудрилась упустить победу над Чехией, пропустив гол на 93-й минуте поединка.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-