Укр

Вратарь сборной Франции сделал "подарок" Украине: видео конфуза

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Нелепый гол французского вратаря Новость обновлена 09 сентября 2021, 17:57
Нелепый гол французского вратаря

Голкипер Иллан Мелье надолго запомнит матч с Фарерами.

Сборная Франции U-21 допустила оcечку в квалификационном матче молодежного Евро-2023 против Фарерских островов. Таким образом, французы в турнирной таблице пустили вперед команду Украины, которая дома расправилась над Арменией.

Французы уверенно играли против футбольного карлика и даже забили гол, который казался победным. Однако на 55-й минуте встречи кипер "Трехцветных" и английского "Лидса" 21-летний Иллан Мелье неудачно исполнил передачу, находясь в близи центрального круга, за что и поплатился нелепым голом. Форвард Фарерских островов перехватил пас и переправил круглого прямиком в ворота. Французы устроили штурм хозяевам, но забить еще не сумели.

Видео забавного гола в ворота сборной Франции:

Отметим, данный провал французов помог молодежной сборной Украины единолично возглавить квалификационную группу H, из которой напрямую на Евро-2023 выйдет только одна лучшая команда.

Турнирное положение команд в группе H отбора на Евро-2023 (U-21)
Турнирное положение команд в группе H отбора на Евро-2023 (U-21)

Ранее "Телеграф" сообщал, что национальная сборная Украины умудрилась упустить победу над Чехией, пропустив гол на 93-й минуте поединка.

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