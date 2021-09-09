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Воротар збірної Франції зробив "подарунок" Україні: відео конфузу

Автор
М. Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Безглуздий гол французького воротаря Новина оновлена 09 вересня 2021, 17:57
Безглуздий гол французького воротаря

Голкіпер Ілла Мелье надовго запам’ятає матч з Фарерами.

Збірна Франції U-21 допустила оcічку в кваліфікаційному матчі молодіжного Євро-2023 проти Фарерських островів. Таким чином, французи в турнірній таблиці пустили вперед команду України, яка вдома розправилася над Вірменією.

Французи впевнено грали проти футбольного карлика і навіть забили гол, який здавався переможним. Однак на 55-й хвилині зустрічі кіпер "Триколірних" і англійського "Лідса" 21-річний Ілла Мелье невдало виконав передачу, перебуваючи близько до центрального кола, за що і поплатився безглуздим голом. Форвард Фарерських островів перехопив пас і переправив круглого прямо в ворота. Французи влаштували штурм господарям, але забити ще не зуміли.

Відео забавного голи в ворота збірної Франції:

Відзначимо, даний провал французів допоміг молодіжній збірній України одноосібно очолити кваліфікаційну групу H, з якої напряму на Євро-2023 вийде тільки одна краща команда.

Турнірне становище команд в групі H відбору на Євро-2023 (U-21)
Турнірне становище команд в групі H відбору на Євро-2023 (U-21)

Раніше "Телеграф" повідомляв, що національна збірна України примудрилася втратити перемогу над Чехією, пропустивши гол на 93-й хвилині поєдинку.

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