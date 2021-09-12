Новий Ібрагімович: в Швеції футболіст забив незвичайний гол п’ятою (відео)

У Швеції був забитий красивий гол п’ятою.

Нападаючий збірної Боснії та Герцеговини і шведського "Мальме" Аді Наліч відзначився блискучим голом у вищому дивізіоні чемпіонату Швеції.

У поєдинку 18-го туру чемпіонату Швеції "Мальме" приймав "Норрчепінг" (1:1). На 59-й хвилині поєдинку за рахунку 0:0 23-річний Наліч забив феноменальний гол. Півзахисник Фелікс Бейм потужно прострілив з правого флангу, а Аді вдало підставив п’яту. М’яч від ноги боснійця полетів прямо в кут воріт збентеженого воротаря гостей. До слова "Норрчепінг" зумів відігратися завдяки голу на 95-й хвилині.

Відео голу Аді Наліча в матчі "Мальме" — "Норрчепінг":

Після нічиєї, "Мальме" (34 очки) піднявся на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Швеції, "Норрчепінг" (27 очок) — п’ятий.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в чемпіонаті Ірландії футболіст забив гол ударом з центру поля через 12 секунд після початку другого тайму.

Крім того, збірна Франції U-21 у відборі на чемпіонат Європи-2023 примудрилася втратити перемогу в грі з Фарерськими островами, пропустивши безглуздий гол у другому таймі.