Футболіст забив гол з центра поля на 12-й секунді тайму (відео)

Півзахиснику вистачило 12 секунд для голу.

Дивовижний гол був забитий в чемпіонаті Ірландії.

Про це повідомляє Guardian Football.

У поєдинку 27-го туру ірландського Прем’єр-дивізіону "Дрогеда Юнайтед" приймав "Богеміанс" (3:2). Господарі забили у ворота суперників в першому таймі три м’ячі. Гості не знітилися і по перерві показали свій характер уже на 12-й секунді другого тайму. Футболісти господарів розіграли м’яч в центральному колі, проте гості перехопили м’яч, і шотландський хавбек "Богеміанс" Ліем Берт ударом з центру поля вразив ворота.

Відео голу Ліема Берта доступне в мережі:

Під завісу поєдинку "Богеміанс" відіграв ще один м’яч зусиллями Джорджі Келлі, який реалізував пенальті. У підсумку "Дрогеда Юнайтед" (37 очок) взяв три очки і піднявся на 5-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Ірландії, "Богеміанс" (34 очки) — шостий. Лідирує в першості "Шемрок Роверс" (53 очки).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український нападаючий Роман Яремчук забив гол за "Бенфіку" через п’ять хвилин після виходу на заміну. Українець забив 2-й гол за новий клуб.