Футболист забил гол с центра поля на 12-й секунде тайма (видео)

Полузащитнику хватило 12 секунд для гола.

Удивительный гол был забит в чемпионате Ирландии.

Об этом сообщает Guardian Football.

В поединке 27-го тура ирландского Премьер-дивизиона "Дроэда Юнайтед" принимал "Богемианс" (3:2). Хозяева забили в ворота соперников в первом тайме три безответных мяча. Гости не смутились и по перерыву показали свой характер уже на 12-й секунде второго тайма. Футболисты хозяев разыграли мяч в центральном круге, однако гости перехватили мяч, и шотландский хавбек "Богемианс" Лиэм Берт ударом с центра поля поразил ворота.

Видео гола Лиэма Берта доступно в сети:

Под занавес поединка "Богемианс" отыграл еще один мяч усилиями Джорджи Келли, который реализовал пенальти. В итоге "Дроэда Юнайтед" (37 очков) взял три очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Ирландии, "Богемианс" (34 очка) — шестой. Лидирует в первенстве "Шемрок Роверс" (53 очка).

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский нападающий Роман Яремчук забил гол за "Бенфику" спустя пять минут после выхода на замену. Украинец забил 2-й гол за новый клуб.