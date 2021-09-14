Укр

В США футболист забил красивый гол, обхитрив двух защитников (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Хесус Феррейра Новость обновлена 14 сентября 2021, 14:04
Хесус Феррейра

Хесус Феррейра удивил соперников.

В матче регулярного сезона МЛС был забит потрясающий гол в исполнении форварда "Далласа" Хесуса Ферейры.

Об этом сообщает пресс-служба лиги на своем официальном канале YouTube.

В гостевом поединке против ФК "Реал Солт-Лейк" 20-летний Ферейра забил последний гол в игре. Американский нападающий подхватил мяч на "бровке", протащил круглого в штрафную, а затем с помощью обманных движений обманул двух защитников и пушечным выстрелом отправил "снаряд" в ворота.

Видео гола Хесуса Ферейры в матче "Реал Солт-Лейк" — "Даллас":

Отметим, в итоге встреча завершилась со счетом 3:2 не в пользу команды Ферейры.

Видеообзор матча "Реал Солт-Лейк" — "Даллас":

На данный момент "Даллас" (26 очков) идет на 11-м месте в Западной конференции МЛС, "Реал Солт-Лейк" (30 очков) — седьмой. В плей-офф выйдут по 7 лучших команд из каждой конференции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Новый Ибрагимович" забил невероятной гол пяткой в Швеции. Видео шедевра доступно у нас на сайте. Кроме того, феноменальный гол с центра поля был забит в Ирландии.

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