В США футболист забил красивый гол, обхитрив двух защитников (видео)

Хесус Феррейра удивил соперников.

В матче регулярного сезона МЛС был забит потрясающий гол в исполнении форварда "Далласа" Хесуса Ферейры.

Об этом сообщает пресс-служба лиги на своем официальном канале YouTube.

В гостевом поединке против ФК "Реал Солт-Лейк" 20-летний Ферейра забил последний гол в игре. Американский нападающий подхватил мяч на "бровке", протащил круглого в штрафную, а затем с помощью обманных движений обманул двух защитников и пушечным выстрелом отправил "снаряд" в ворота.

Видео гола Хесуса Ферейры в матче "Реал Солт-Лейк" — "Даллас":

Отметим, в итоге встреча завершилась со счетом 3:2 не в пользу команды Ферейры.

Видеообзор матча "Реал Солт-Лейк" — "Даллас":

На данный момент "Даллас" (26 очков) идет на 11-м месте в Западной конференции МЛС, "Реал Солт-Лейк" (30 очков) — седьмой. В плей-офф выйдут по 7 лучших команд из каждой конференции.

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