У США футболіст забив красивий гол, виставивши дурнями двох захисників (відео)

Хесус Феррейра здивував суперників.

У матчі регулярного сезону МЛС був забитий приголомшливий гол у виконанні форварда "Далласа" Хесуса Ферейри.

Про це повідомляє прес-служба ліги на своєму офіційному каналі YouTube.

У гостьовому поєдинку проти ФК "Реал Солт-Лейк" 20-річний Ферейра забив останній гол у грі. Американський нападаючий підхопив м’яч на "брівці", протягнув круглого в штрафну, а потім за допомогою обманних рухів обдурив двох захисників і гарматним пострілом відправив "снаряд" у ворота.

Відео голу Хесуса Ферейри в матчі "Реал Солт-Лейк" — "Даллас":

Відзначимо, в результаті зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь команди Ферейри.

Відеоогляд матчу "Реал Солт-Лейк" — "Даллас":

На даний момент "Даллас" (26 очок) йде на 11-му місці в Західній конференції МЛС, "Реал Солт-Лейк" (30 очок) — сьомий. У плей-офф вийдуть по 7 кращих команд з кожної конференції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Новий Ібрагімович" забив неймовірний гол п’ятою в Швеції. Відео шедевра є у нас на сайті. Крім того, феноменальний гол з центру поля був забитий в Ірландії.