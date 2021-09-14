Півзахисник збірної Англії забив блискучий гол в АПЛ (відео)

Андрос Таунсенд приніс перемогу своїй команді.

Хавбек "Евертона" Андрос Таунсенд став героєм матчу четвертого туру Англійської прем’єр-ліги проти "Бернлі".

На початку другого тайму Таунсенд за рахунку 1:1 забив переможний гол у грі, та ще й який! На 65-й хвилині поєдинку англійський півзахисник зважився на дальній удар і не прогадав — м’яч потрапив прямо в кут воріт. Потім "Іриски" дотиснули суперника зусиллями Демарая Грея, який і встановив остаточний рахунок у зустрічі — 3:1.

Відео голу Таунсенда — в огляді матчу "Евертон" — "Бернлі":

Успіх на "Гудісон Парк" в Ліверпулі дозволив "Евертону" піднятися на 4-е місце в турнірній таблиці АПЛ. Після чотирьох матчів "Іриски" набрали 10 очок. "Бернлі, в свою чергу, з одним балом йде на 18-й позиції в чемпіонаті.

До слова, Таунсенд давно показав, що вміє бити здалеку. У сезоні 2018/19 його гол став найкращим взяттям воріт в АПЛ. На рахунку хавбека також 13 матчів у футболці національної збірної Англії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Швеції був забитий дивовижний гол п’ятою. Боснійця, який оформив взяття воріт, назвали "Новим Ібрагімовичем".