В США повторили знаменитый гол Ибрагимовича (видео)

В МЛС умеют забивать красивые голы.

Североамериканская футбольная лига МЛС продолжает радовать любителей футбола по всему миру красивыми голами. Недавно в матче регулярного сезона шикарным взятием ворот отличился колумбиец Дайрон Асприлья.

В поединке "Портленд" — "Сан-Хосе" при счете 1:0 в пользу хозяев 29-летний нападающий Асприлья удвоил преимущество своей команды, сделав это довольно эффектно. После проникающего заброса с центра поля кипер гостей Джей Ти Марсинковски не сумел зафиксировать мяч. В итоге Дайрон подработал круглого и ударом в падении через себя забил красивейший гол. В сети тут же отметили, что подобный мяч забивал одиозный швед Златан Ибрагимович в ворота сборной Англии.

Видео гола Асприльи:

Видео гола Ибрагимовича:

Отметим, "Портленд" переиграл "Сан-Хосе" со счетом 2:0 и продолжает идти в зоне плей-офф Западной конференции (4-е место). "Эртквейкс" — десятые.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Марьян Швед забил красивый командный гол в Бельгии. Кроме того, недавно голом от своих ворот отличилась вратарь сборной Украины.