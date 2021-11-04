Зозуля вперше забив гол у новому клубі (відео)

Український футболіст відзначився в Іспанії

У середу, 3 листопада, "Фуенлабрада", за яку виступає Роман Зозуля, провела гостьовий поєдинок Сегунди проти "Лас-Пальмаса". Українець у цій зустрічі забив дебютний гол за команду.

У поєдинку 14 туру другого за силою футбольного дивізіону в Іспанії Зозуля відзначився голом на 79-й хвилині поєдинку. За рахунку 2:0 на користь господарів Роман вдало зіграв у чужому штрафному майданчику, зреагувавши на відскок після подачі з кутового. Вийшло досить гарно.

Переглянути відео голу Зозулі можна на YouTube-каналі Ла-Ліги (перехід за посиланням).

Додамо, що "Фуенлабрада" поступилася з рахунком 2:1 і за підсумками цієї зустрічі з 15 очками розташувалася на 16-й позиції у турнірній таблиці першості, "Лас-Пальмас" (26 очок) — третій.

Нагадаємо, влітку 2021 року 31-річний Зозуля перебрався до "Фуенлабради" на правах вільного агента з "Альбасете". У кампанії 2021/22 український форвард встиг відзначитись також двома асистами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Британії на аматорському рівні був забитий красивий гол ударом через себе.