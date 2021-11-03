Ліга чемпіонів відпочиває: у матчі любителів був забитий красивий гол "ножицями" (відео)

Любительський футбол іноді видовищніший, ніж професійний.

Завершилися перші матчі 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2021/22, було забито багато красивих голів на найвищому рівні. Однак не варто забувати, що у футбол грають не лише професіонали. У поєдинку на аматорському рівні в Англії футболіст забив красивий гол "ножицями".

Про це повідомляє Guardian Football.

Під час зустрічі "Вірлі Юнайтед" — "Тім Дадлі" був забитий дивовижний гол ударом у падінні через себе. Видовищності взяттю воріт у виконанні гравця господарів додав той факт, що форвард завдав удару в дотик з-за меж штрафного майданчика. Погодьтесь, такі голи у професійному футболі побачити можна вкрай рідко. До речі, у мережі пожартували, що воротар не зумів відбити удар, адже завантажував відео з голом у мережу.

Відео голу:

Матч завершився з рахунком 4:4.

Раніше "Телеграф" повідомляв про унікальне взяття воріт в Англії, де футболіст забив "триочковий" гол. Також у Франції форвард відзначився голом з відстані 68 метрів, що є рекордом для Ліги 1. Крім того, приголомшливий гол ударом через себе був забитий нещодавно в США.