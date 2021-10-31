В Англії футболіст забив "трьохочковий" гол (відео)

Унікальний гол був забитий у матчі Англійської прем’єр-ліги (АПЛ).

У неділю, 31 жовтня, "Норвіч Сіті" у рамках матчу 10-го туру чемпіонату Англії сезону 2021/22 приймав "Лідс Юнайтед". Зустріч відбулася у Норіджі на стадіоні "Керроу Роуд" та завершилася з рахунком 1:2 на користь гостей.

Перший гол у поєдинку забив бразильський нападник "Лідса" Рафінья. На 56-й хвилині форвард прийняв м’яч поблизу чужого штрафного майданчика, потім обманним рухом уклав одного захисника, а далі пальнув понизу у бік воріт. Неймовірно, але м’яч пролетів між ніг одразу трьох гравців господарів і закотився у ворота. У мережі пожартували, що взяття воріт було "трьохочковим".

Відео унікального голу Рафіньї у матчі "Норвіч" — "Лідс":

Зазначимо, у підсумку "Лідс" (10 очок) піднявся на 17-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Англії сезону 2021/22. "Норвіч", у свою чергу, із двома балами перебуває на останній позиції.

Повний відеоогляд зустрічі у високій якості буде доступний тут пізніше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в чемпіонаті Франції був забитий дивовижний гол з 68 метрів. Крім того, у США футболіст повторив легендарне взяття воріт у виконанні Златана Ібрагімовича.