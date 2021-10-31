В Англии футболист забил "трехочковый" гол (видео)

Уникальный гол был забит в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

В воскресенье, 31 октября, "Норвич Сити" в рамках матча 10-го тура чемпионата Англии сезона 2021/22 принимал "Лидс Юнайтед". Встреча состоялась в Норидже на стадионе "Кэрроу Роуд" и завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей.

Первый гол в поединке забил бразильский нападающий "Лидса" Рафинья. На 56-й минуте форвард принял мяч вблизи чужой штрафной, затем обманным движением уложил одного защитника, а потом пальнул понизу в сторону ворот. Удивительно, но мяч пролетел между ног сразу троих игроков хозяев и закатился в ворота. В сети пошутили, что взятие ворот было "трехочковым".

Видео уникального гола Рафиньи в матче "Норвич" — "Лидс":

Отметим, в итоге "Лидс" (10 очков) поднялся на 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона 2021/22. "Норвич", в свою очередь, с двумя баллами находится на последней позиции.

Полный видеообзор встречи в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в чемпионате Франции был забит удивительный гол с 68 метров. Кроме того, в США футболист повторил легендарное взятие ворот в исполнении Златана Ибрагимовича.