Лига чемпионов отдыхает: в матче любителей был забит красивый гол "ножницами" (видео)

Аматорский футбол иногда зрелищнее, чем профессиональный.

Прогремели первые матчи 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22, было забито много красивых голов на самом высоком уровне. Однако не стоит забывать, что в футбол играют не только профессионалы. В поединке на любительском уровне в Англии футболист забил красивейший гол "ножницами".

Об этом сообщает Guardian Football.

Во время встречи "Вирли Юнайтед" — "Тим Дадли" был забит умопомрачительный гол ударом в падении через себя. Зрелищности взятию ворот в исполнении игрока хозяев добавил тот факт, что форвард нанес удар в касание из-за пределов штрафной. Согласитесь, что такие голы в профессиональном футболе увидеть можно крайне редко. К слову, в сети пошутили, что вратарь не сумел отразить удар, ведь загружал видео с голом в сеть.

Видео гола:

Матч завершился со счетом 4:4.

Ранее "Телеграф" сообщал об уникальном взятии ворот в Англии, где футболист забил "трехочковый" гол. Также во Франции форвард отметился голом с расстояния 68 метров, что является рекордом для Лиги 1. Кроме того, потрясающий гол ударом через себя был забит недавно в США.