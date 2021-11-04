Зозуля впервые забил гол в новом клубе (видео)

Украинский футболист отличился в Испании.

В среду, 3 ноября, "Фуэнлабрада", за которую выступает Роман Зозуля провела гостевой поединок Сегунды против "Лас-Пальмаса". Украинец в этой встрече забил дебютный гол за команду.

В поединке 14-го тура второго по силе футбольного дивизиона в Испании Зозуля отметился голом на 79-й минуте поединка. При счете 2:0 в пользу хозяев Роман удачно сыграл в чужой штрафной, среагировав на отскок после подачи с углового. Получилось довольно красиво.

Посмотреть видео гола Зозули можно на YouTube-канале Ла-Лиги (переход по ссылке).

Добавим, что "Фуэнлабрада" уступила со счетом 2:1 и по итогам этой встречи с 15 очками расположилась на 16-й позиции в турнирной таблице первенства, "Лас-Пальмас" (26 очков) — третий.

Напомним, летом 2021 года 31-летний Зозуля перебрался в "Фуэнлабраду" на правах свободного агента из "Альбасете". В кампании 2021/22 украинский форвард успел отметиться также двумя ассистами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Британии на любительском уровне был забит красивый гол ударом через себя.