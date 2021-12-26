Укр

Футболист умер во время разминки перед матчем (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
109
Мухалад аль-Рукади Новость обновлена 26 декабря 2021, 19:27
Мухалад аль-Рукади

Трагедия произошла в Омане.

Очередная смерть футболиста поразила мир. В Омане перед игрой национального первенства умер игрок "Маската" Мухалад аль-Рукади.

Об этом сообщает timesofoman.

По информации источника прямо перед игрой 6-го тура чемпионата Омана против "Аль-Сувэйка" 29-летний аль-Рукади рухнул на газон во время разминки. Футболиста доставили в больницу с сердечным приступом, но спасти ему жизнь врачи не сумели. Поединок был перенесен, а перед другими матчами лиги состоялась минута молчания в память о Мухаладе.

В сети доступны кадры с реакцией партнеров по команде на новость о гибели коллеги. Футболисты, тренеры и судьи не могли сдержать слез.

Добавим, что на днях от сердечной недостаточности умер хорватский центральный защитник Марин Чачич. Трагедия случилась на тренировке. Еще одна смерть футболиста наступила прямо во время игры. В Алжире во время поединка второго дивизиона перестало биться сердце Софьяна Лукара. Игрок скончался в скорой по дороге в больницу.

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти отца тренера киевского "Динамо".

Теги:
#Футбол #Оман
Владимир Путин
Новости России
"Они довели нас!" Путин пригрозил ответом на сближение Украины и НАТО
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
"Они довели нас!" Путин пригрозил ответом на сближение Украины и НАТО
Дата публикации
Категория
Кристина Тишкун в откровенном вечернем платье посетила Львовский горсовет
"Инвестсис*онная няня": украинцы отреагировали на зашквар с помощницей заммминистра образования
Дата публикации
Категория
Гибель Марии Баран стала неожиданностью для её семьи
Поставила дочерей на ноги и со всеми ладила: какой была убитая в Италии украинка
Дата публикации
Категория
Женщины, имеющие детей, тоже будут считаться военнобязанными
Правила воинского учета: что делать беременным и женщинам с детьми
Дата публикации
Категория
Дмитрий Сероухов
"Авиаперевозчики стараются не заправлять самолеты в Украине, чтобы не переплачивать", - Дмитрий Сероухов, CEO SkyUp Airlines