Футболист умер во время разминки перед матчем (видео)

Трагедия произошла в Омане.

Очередная смерть футболиста поразила мир. В Омане перед игрой национального первенства умер игрок "Маската" Мухалад аль-Рукади.

Об этом сообщает timesofoman.

По информации источника прямо перед игрой 6-го тура чемпионата Омана против "Аль-Сувэйка" 29-летний аль-Рукади рухнул на газон во время разминки. Футболиста доставили в больницу с сердечным приступом, но спасти ему жизнь врачи не сумели. Поединок был перенесен, а перед другими матчами лиги состоялась минута молчания в память о Мухаладе.

В сети доступны кадры с реакцией партнеров по команде на новость о гибели коллеги. Футболисты, тренеры и судьи не могли сдержать слез.

Добавим, что на днях от сердечной недостаточности умер хорватский центральный защитник Марин Чачич. Трагедия случилась на тренировке. Еще одна смерть футболиста наступила прямо во время игры. В Алжире во время поединка второго дивизиона перестало биться сердце Софьяна Лукара. Игрок скончался в скорой по дороге в больницу.

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти отца тренера киевского "Динамо".