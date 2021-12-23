Укр

У тренера киевского "Динамо" умер отец

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Эмиль Карас Новость обновлена 23 декабря 2021, 15:26
Эмиль Карас

Евгению Карасу было 79 лет.

"Динамо" на официальном сайте сообщило о тяжелой потере в семье тренера киевлян Эмиля Караса.

23 декабря на 80-м году жизни умер Евгений Карас, отец специалиста, который на данный момент трудится в "Динамо".

Эмиль Карас пришел в "Динамо" летом 2020 года, до этого работая с Мирчей Луческу в других проектах. В последнее время молдавский специалист был ассистентом в китайском "Цзянсу", российской "Кубани" и катарском "Аль-Араби".

В 2006 году Эмиль Карас был признан лучшим тренером года в Румынии.

На зимнюю паузу "Динамо" ушло на втором месте в турнирной таблице, отставая на два очка от "Шахтера".

Ранее главный тренер "Динамо" Мирча Луческу раскритиковал поведение болельщиков киевского клуба. Фанаты неоднократно во время матчей скандируют кричалки и рисуют баннеры с требованием убрать румынского специалиста из клуба. Основная причина недовольства — работа Луческу с "Шахтером" и критика киевского клуба в то время.

Теги:
#УПЛ #ФК Динамо (Киев) #Эмиль Карас
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