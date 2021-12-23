У тренера київського "Динамо" помер батько

Євгену Карасу було 79 років.

"Динамо" на офіційному сайті повідомило про тяжку втрату в сім’ї тренера киян Еміля Караса.

23 грудня на 80-му році життя помер Євген Карас, батько спеціаліста, який зараз працює в "Динамо".

Еміль Карас прийшов до "Динамо" влітку 2020 року, до цього працюючи з Мірчею Луческу в інших проектах. Останнім часом молдавський фахівець був асистентом у китайському "Цзянсу", російській "Кубані" та катарському "Аль-Арабі".

У 2006 році Еміль Карас був визнаний найкращим тренером року в Румунії.

На зимову паузу "Динамо" пішло на другому місці у турнірній таблиці, відстаючи на два очки від "Шахтаря".

Раніше головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розкритикував поведінку вболівальників київського клубу. Фанати неодноразово під час матчів скандують кричалки та малюють банери з вимогою прибрати румунського фахівця з клубу. Основна причина невдоволення — робота Луческу із "Шахтарем" та критика київського клубу на той час.