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Луческу знову гнівно висловився про фанів "Динамо"

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Мірча Луческу Новина оновлена 22 грудня 2021, 15:37
Мірча Луческу

Тренер киян видав вогняну промову.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу в інтерв’ю румунським ЗМІ в черговий раз висловився про конфлікт із уболівальниками київського клубу.

«Вони хочуть виглядати протагоністами. Я не звертаю на них уваги, навпаки – я завжди іронічно ним аплодував. Вони досягли того, що гравці більше не ходять вітати їх. Замість підтримувати команду, бути з нею, перемагати, у них одна мета – показати, що вони здатні щось змінити.

Вони не можуть змінити, вони вболівальники, ніхто не звертає на них увагу. Посилання банерів стає дедалі турбуючим, але мене це не хвилює», – сказав Луческу в інтерв’ю Playsport.

Фанати киян, незважаючи на рішення керівництва, призначити Мірчу Луческу головним тренером "Динамо", постійно протестують проти такого рішення. У вболівальників динамівців склалися складні стосунки з румунським фахівцем із часів, коли він тренував донецький "Шахтар" та неодноразово критикував столичний клуб.

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній гравець "Шахтаря" розкритикував Луческу.

Теги:
#Фанати #Мірча Луческу #ФК Динамо (Київ)
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