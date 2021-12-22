Луческу знову гнівно висловився про фанів "Динамо"

Тренер киян видав вогняну промову.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу в інтерв’ю румунським ЗМІ в черговий раз висловився про конфлікт із уболівальниками київського клубу.

«Вони хочуть виглядати протагоністами. Я не звертаю на них уваги, навпаки – я завжди іронічно ним аплодував. Вони досягли того, що гравці більше не ходять вітати їх. Замість підтримувати команду, бути з нею, перемагати, у них одна мета – показати, що вони здатні щось змінити.

Вони не можуть змінити, вони вболівальники, ніхто не звертає на них увагу. Посилання банерів стає дедалі турбуючим, але мене це не хвилює», – сказав Луческу в інтерв’ю Playsport.

Фанати киян, незважаючи на рішення керівництва, призначити Мірчу Луческу головним тренером "Динамо", постійно протестують проти такого рішення. У вболівальників динамівців склалися складні стосунки з румунським фахівцем із часів, коли він тренував донецький "Шахтар" та неодноразово критикував столичний клуб.

Як раніше повідомляв "Телеграф", колишній гравець "Шахтаря" розкритикував Луческу.