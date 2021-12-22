Луческу вновь гневно высказался о фанатах "Динамо

Тренер киевлян выдал огненную речь.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в интервью румынским СМИ в очередной высказался о конфликте с болельщиками киевского клуба.

«Они хотят выглядеть протагонистами. Я не обращаю на них внимание, наоборот – я всегда иронически им аплодировал. Они добились того, что игроки больше не ходят приветствовать их. Вместо того чтобы поддерживать команду, быть с ней, побеждать, у них одна цель – показать, что они способны что-то изменить.

Они не могут изменить, они – болельщики, никто не обращает на них внимание. Посыл баннеров становится все более беспокоящим, но меня это не волнует», – сказал Луческу в интервью Playsport.

Фанаты киевлян, несмотря на решение руководства назначить Мирчу Луческу главным тренером "Динамо", постоянно протестуют против такого решения. У болельщиков динамовцев сложились сложные отношения с румынским специалистом со времен, когда он тренировал донецкий "Шахтер" и неоднократно критиковал столичный клуб.

Как ранее сообщал "Телеграф", бывший игрок "Шахтера" раскритиковал Луческу.