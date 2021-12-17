Укр

Легенда "Шахтера" раскритиковал донецкий клуб времен Луческу (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Автор
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Андрей Воробей Новость обновлена 17 декабря 2021, 13:10
Андрей Воробей

Все из-за бразильцев.

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей вспомнил, каким был донецкий клуб во времена Мирчи Луческу. Румынский специались возглавлял "горняков" на протяжении 12 лет. Вместе с Луческу "Шахтер" стал первым клубом времен независимой Украины, который выиграл международный турнир — Кубок УЕФА.

"У Луческу всегда были любимчики среди бразильцев. В мое время таковыми смело можно назвать Жадсона, Брандао да и Матузалема. И это влияло на обстановку в команде. Бывало, что на заезд на игру легионеры не появляются, а потом резко становятся капитанами команды.

Сейчас бразильцы уже другие, раньше ж они отдельно были, Брандао вообще очень стеснительный. Я хорошо дружил с Левандовски, Хюбшманом. По менталитету эти ребята были ближе к нам. Тот же Гай. Зубов жил в моем доме. А у бразильцев была своя колония.

Да, на поле у нас получалось многое, но за его пределами — все прятались по своим норам", — заявил Воробей в интервью ютуб-каналу Sport.ua.

Воробей выступал в донецком клубе с 1995 по 2007 годы, являясь одной из легенд современной команды.

Как ранее сообщал "Телеграф", Мирча Луческу признался, что игрок "Динамо" перейдет в "Эвертон".

Теги:
#ФК Шахтер #Мирча Луческу #УПЛ #Андрей Воробей
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