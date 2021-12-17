Легенда "Шахтаря" розкритикував донецький клуб часів Луческу (відео)

Усі через бразильців.

Колишній нападник "Шахтаря" та збірної України Андрій Воробей згадав, яким був донецький клуб за часів Мірчі Луческу. Румунський спеціалісти очолював "гірників" протягом 12 років. Разом із Луческу "Шахтар" став першим клубом часів незалежної України, який виграв міжнародний турнір – Кубок УЄФА.

У Луческу завжди були улюбленці серед бразильців. У мій час такими сміливо можна назвати Жадсона, Брандао та й Матузалема. І це впливало на обстановку в команді. Бувало, що на заїзд на гру легіонери не з’являються, а потім різко стають капітанами команди.

Зараз бразильці вже інші, раніше ж вони окремо були, Брандао взагалі дуже сором’язливий. Я добре дружив із Левандовськи, Хюбшманом. За менталітетом ці хлопці були ближчими до нас. Той самий Гай. Зубов жив у моїй оселі. А бразильці мали свою колонію.

Так, на полі у нас виходило багато, але за його межами — всі ховалися за своїми норам", — заявив Воробей в інтерв’ю ютуб-каналу Sport.ua.

Воробей виступав у донецькому клубі з 1995 по 2007 роки, будучи однією з легенд сучасної команди.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Мірча Луческу зізнався, що гравець "Динамо" перейде до "Евертона".