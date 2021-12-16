Луческу подтвердил, что один из игроков "Динамо" перейдет в "Эвертон"

Кажется, речь идет о Миколенко.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после вылета клуба из Лиги чемпионов сообщил, что один из игроков киевлян продолжит карьеру в "Эвертоне". Фамилии футболиста он не назвал, хотя ранее в СМИ была информация, что им является Виталий Миколенко.

"Для "Динамо" это очень важный трансфер, со времен перехода Андрея Ярмоленко в дортмундскую "Боруссию". Этот парень еще очень молод, но уже можно назвать примером для других футболистов. Переход в "Эвертон" — большой шаг вперед.

Для нашего клуба важно не только успехи команды, но и развитие каждого из футболистов", — заявил Луческу в интервью Telekom Sport.

По данным СМИ, сумма сделки составит 23 миллиона евро. Киевский клуб уже начал прорабатывать варианты замены Миколенко, и принял решение вернуть в команду арендованного футболиста.

Помимо "Эвертона", украинским защитником интересовалась "Рома", но предложила меньшую сумму за трансфер.

Ранее "Телеграф" публиковал мнение вице-президента "Динамо" Алексея Семененко касательно возможного ухода Виталия Миколенко в "Эвертон".