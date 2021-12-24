Укр

Умер молодой футболист, упавший в обморок на тренировке

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Марин Чачич Новость обновлена 24 декабря 2021, 15:34
Марин Чачич

Трагедия произошла в Хорватии.

В четверг, 23 декабря, перестало биться сердце хорватского футболиста Марина Чачича.

О трагедии сообщило издание mirror.

По информации источника, на днях Чачич, который выступал на позиции центрального защитника в хорватском клубе "Нехай" из города Сень, потерял сознание на тренировке. Игрока доставили в местную больницу, где поместили в медикаментозную кому. К сожалению, врачи не сумели спасти футболиста. Сообщается, что причиной смерти 23-летнего Марина стала сердечная недостаточность.

Хорватский клуб почтил память игрока строками из стихотворения Сергея Есенина "До свиданья, друг мой, до свиданья".

Отметим, "Нехай" выступает в третьем по силе футбольном дивизионе Хорватии — в национальной лиге "Запад". После 12-и туров команда занимает 10-е место в первенстве (из 14 команд). Чачич почти всю футбольную карьеру провел на родине, однако в 2018 году он попробовал свои силы в Италии, где выступал в Серии D за "Изернию". Спустя год Марин вернулся в хорватский футбол.

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти отца тренера киевского "Динамо".

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#Футбол #Хорватия
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