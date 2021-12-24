Помер молодий футболіст, що зомлів на тренуванні

Трагедія сталася у Хорватії.

У четвер, 23 грудня, перестало битися серце хорватського футболіста Маріна Чачича.

Про трагедію повідомило видання Mirror.

За інформацією джерела, днями Чачич, який виступав на позиції центрального захисника у хорватському клубі "Нехай" із міста Сень, знепритомнів на тренуванні. Гравця доправили до місцевої лікарні, де помістили у медикаментозну кому. На жаль, лікарі не змогли врятувати футболіста. Повідомляється, що причиною смерті 23-річного Маріна стала серцева недостатність.

Хорватський клуб вшанував пам’ять гравця рядками із вірша Сергія Єсеніна "До побачення, друже мій, до побачення".

Зазначимо, "Нехай" виступає у третьому за силою футбольному дивізіоні Хорватії — у національній лізі "Захід". Після 12 турів команда займає 10-е місце в першості (з 14 команд). Чачич майже всю футбольну кар’єру провів на батьківщині, проте 2018 року він спробував свої сили в Італії, де виступав у Серії D за "Ізернію". Через рік Марін повернувся до хорватського футболу.

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