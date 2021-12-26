Укр

В Алжире во время матча умер футболист: душераздирающее видео попало в сеть

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Софьян Лукар Новость обновлена 26 декабря 2021, 09:45
Софьян Лукар

Игрок скончался по пути в больницу.

Прямо во время игры перестало биться сердце алжирского футболиста Софьяна Лукара.

Об этом сообщает Sinar_Harapan в Twitter.

По информации источника, во время поединка 10-го тура алжирской Лиги 2 (второй по силе футбольный дивизион в стране, — прим. ред.) "Оран" – "Саид" игрок гостей Лукар столкнулся со своим голкипером. Софьян продолжил поединок, а спустя 10 минут у него произошел сердечный приступ. Футболисту оказали первую помощь и на машине скорой пытались доставить в больницу, однако он умер в дороге.

Игрокам обеих команд сообщили о смерти Софьяна, а матч был остановлен при счете 0:1 в пользу "Саиды".

В сеть попали душераздирающие кадры, как спасали Лукара. Также на видео видно, как футболисты отреагировали на кончину коллеги.

Добавим, что "Саида" (14 очков) идет на седьмом месте в турнирной таблице первенства в дивизионе (Центр/Восток), а "Оран" (9 очков) — 14-й.

Ранее сообщалось о смерти футболиста в Хорватии. Игроку стало плохо на тренировке из-за сердечной недостаточности. Врачи ввели его в медикаментозную кому, но спасти не сумели.

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