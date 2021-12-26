В Алжирі під час матчу помер футболіст: трагічне відео потрапило в мережу

Гравець помер дорогою до лікарні.

Прямо під час гри перестало битися серце алжирського футболіста Соф’яна Лукара.

Про це повідомляє Sinar_Harapan у Twitter.

За інформацією джерела, під час поєдинку 10-го туру алжирської Ліги 2 (другий за силою футбольний дивізіон у країні — прим. ред.) "Оран" – "Саіда" гравець гостей Лукар зіштовхнувся зі своїм голкіпером. Соф’ян продовжив поєдинок, а за 10 хвилин у нього стався серцевий напад. Футболістові надали першу допомогу і на машині швидкої намагалися доставити до лікарні, проте він помер у дорозі.

Гравцям обох команд повідомили про смерть Соф’яна, а матч було зупинено за рахунку 0:1 на користь "Саіди".

У мережу потрапили трагічні кадри, як рятували Лукара. Також на відео видно, як футболісти відреагували на смерть колеги.

Додамо, що "Саіда" (14 очок) йде на сьомому місці у турнірній таблиці першості у дивізіоні (Центр/Схід), а "Оран" (9 очок) — 14-й.

Раніше повідомлялося про смерть футболіста у Хорватії. Гравцю стало погано на тренуванні через серцеву недостатність. Лікарі ввели його в медикаментозну кому, але врятувати не змогли.