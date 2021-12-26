Футболіст помер під час розминки перед матчем (відео)

Трагедія сталася в Омані.

Чергова смерть футболіста вразила світ. В Омані перед грою національної першості помер гравець "Маската" Мухалад аль-Рукаді.

Про це повідомляє timesofoman.

За інформацією джерела, прямо перед грою 6-го туру чемпіонату Омана проти "Аль-Сувейка" 29-річний аль-Рукаді впав на газон під час розминки. Футболіста доправили до лікарні із серцевим нападом, але врятувати йому життя лікарі не зуміли. Поєдинок було перенесено, а перед іншими матчами ліги відбулася хвилина мовчання на згадку про Мухалада.

У мережі доступні кадри з реакцією партнерів по команді на новину про смерть колеги. Футболісти, тренери та судді не могли стримати сліз.

Додамо, що днями через серцеву недостатність помер хорватський центральний захисник Марін Чачич. Трагедія сталася на тренуванні. Ще одна смерть футболіста настала просто під час гри. В Алжирі під час поєдинку другого дивізіону перестало битися серце Соф’яна Лукара. Гравець помер по дорозі у лікарню.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть батька тренера київського "Динамо".