Рус

Футболіст помер під час розминки перед матчем (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
109
Мухалад аль-Рукаді Новина оновлена 26 грудня 2021, 19:27
Мухалад аль-Рукаді

Трагедія сталася в Омані.

Чергова смерть футболіста вразила світ. В Омані перед грою національної першості помер гравець "Маската" Мухалад аль-Рукаді.

Про це повідомляє timesofoman.

За інформацією джерела, прямо перед грою 6-го туру чемпіонату Омана проти "Аль-Сувейка" 29-річний аль-Рукаді впав на газон під час розминки. Футболіста доправили до лікарні із серцевим нападом, але врятувати йому життя лікарі не зуміли. Поєдинок було перенесено, а перед іншими матчами ліги відбулася хвилина мовчання на згадку про Мухалада.

У мережі доступні кадри з реакцією партнерів по команді на новину про смерть колеги. Футболісти, тренери та судді не могли стримати сліз.

Додамо, що днями через серцеву недостатність помер хорватський центральний захисник Марін Чачич. Трагедія сталася на тренуванні. Ще одна смерть футболіста настала просто під час гри. В Алжирі під час поєдинку другого дивізіону перестало битися серце Соф’яна Лукара. Гравець помер по дорозі у лікарню.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть батька тренера київського "Динамо".

Теги:
#Футбол #Оман
Володимир Путін
Новини Росії
"Вони довели нас!" Путін пригрозив відповіддю на зближення України та НАТО
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін
"Вони довели нас!" Путін пригрозив відповіддю на зближення України та НАТО
Дата публікації
Категорія
Христина Тишкун у відвертій вечірній сукні відвідала Львівську міськраду
"Інвециц*йна няня": українці відреагували на зашквар із помічницею заступника міністра освіти
Дата публікації
Категорія
Загибель Марії Баран стала несподіванкою для її сім’ї
Поставила дочок на ноги і з усіма ладнала: якою була вбита в Італії українка
Дата публікації
Категорія
Жінки, які мають дітей, також будуть вважатися військовообов’язаними
Правила військового обліку: що робити вагітним та жінкам з дітьми
Дата публікації
Категорія
Дмитро Сєроухов
"Авіаперевізники намагаються не заправляти літаки в Україні, щоб не переплачувати", — Дмитро Сєроухов, CEO SkyUp Airlines