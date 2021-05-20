Скачать
Четверг, 20.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Форвард сборной Украины забил гол в Бельгии (видео)
Форвард сборной Украины забил гол в Бельгии (видео)
Аргентинский клуб добыл победу, поставив травмированного полевого футболиста в ворота (видео)
Аргентинский клуб добыл победу, поставив травмированного полевого футболиста в ворота (видео)
Ребров подал в отставку
Ребров подал в отставку
"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму (фото)
"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму (фото)

В смерти Марадоны обвиняют семерых человек - им грозит до 25 лет тюрьмы

В смерти Марадоны обвиняют семерых человек - им грозит до 25 лет тюрьмы
Обновлено 13:28 Сегодня Телеграф Фото: Facebook diegomaradona.Karpov.87.com.ua

Генеральная прокуратура муниципалитета Сан-Исидро предъявила обвинения в смерти Диего Марадоны семерым лицам. Об этом сообщает Marca.

Стало известно, как сделали фото Марадоны в гробу

По информации источника, обвиняемым грозит тюремный срок от 8 до 25 лет. Кроме того, им хотят запретить покидать Аргентину. По мнению прокуратуры, медицинская бригада, которая занималась здоровьем футболиста, действовала неадекватно, несоверщшенно и безрассудно и фактически оставила Марадону на волю судьбы.

"Телеграф" напоминает, что Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти легенды футбола стал отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Медики также обнаружили у аргентинского идола дилатационную кардиомиопатию. На прощание с Марадоной пришли сотни тысяч аргентинцев, несмотря на пандемию коронавируса. Диего похоронили на закрытой церемонии на кладбище в пригороде Буэнос-Айреса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 182

Все по теме:

Диего Марадона, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невеста футболиста "Шахтера" ошеломила глубоким декольте (фото)
02 Роскошный гол Малиновского - в обзоре финала Кубка Италии (видео)
03 Главная красотка украинского волейбола: как Елена Рудык покоряет Instagram своими фото
04 "Шахтер" может бесплатно усилиться защитником "Днепра-1"
05 ПСЖ выиграл Кубок Франции: видеообзор матча с "Монако"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь