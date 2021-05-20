В смерти Марадоны обвиняют семерых человек - им грозит до 25 лет тюрьмы

Генеральная прокуратура муниципалитета Сан-Исидро предъявила обвинения в смерти Диего Марадоны семерым лицам. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, обвиняемым грозит тюремный срок от 8 до 25 лет. Кроме того, им хотят запретить покидать Аргентину. По мнению прокуратуры, медицинская бригада, которая занималась здоровьем футболиста, действовала неадекватно, несоверщшенно и безрассудно и фактически оставила Марадону на волю судьбы.

"Телеграф" напоминает, что Диего Марадона умер 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти легенды футбола стал отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Медики также обнаружили у аргентинского идола дилатационную кардиомиопатию. На прощание с Марадоной пришли сотни тысяч аргентинцев, несмотря на пандемию коронавируса. Диего похоронили на закрытой церемонии на кладбище в пригороде Буэнос-Айреса.