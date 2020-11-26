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В Аргентине прощаются с Диего Марадоной (видео)

В Аргентине прощаются с Диего Марадоной (видео)
Обновлено 12:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер OsazuwaNSE

В среду, 25 ноября, перестало биться сердце великого футболиста Диего Марадоны. Власти Аргентины, где Диего Армандо является национальным идолом, организовали церемонию прощания с футбольным гением. Гроб с телом Марадоны доставили в президентский дворец Casa Rosada в Буэнос-Айресе, где легенду проведут в последний путь. Об этом сообщает La Nacion.

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По информации источника, церемония прощания с Марадоной началась в четверг и продлится 48 часов. Церемония будет доступна для общественности и власти ожидают наплыва около одного миллиона человек. В связи с пандемией коронавируса власти не допускают столпотворения и проводят все необходимые меры для минимизации риска заражения. Отметим, в последний раз траурная церемония проводилась в резиденции президента Аргентины 10 лет назад, когда умер бывший руководитель страны Нестор Киршнер. 

С легендой также прощаются по всему миру.

В Аргентине объявлен трехдневный траур, все развлекательные мероприятия, в том числе и футбольные матчи, перенесены. В стране приспущены национальные флаги, а пот телевидению идут передачи про жизнь великого спортсмена.

Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет в результате сердечного приступа. Аргентинец в течение карьеры выступал, за Бока Хуниорс, Барселону и Наполи. В составе своей национальной команды форвард выиграл чемпионат мира-1986 в Мексике. У него осталось по меньшей мере восемь детей и один внук.

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Аргентина, Диего Марадона, Футбол.

Автор:

Телеграф
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