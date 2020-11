В Аргентине прощаются с Диего Марадоной (видео)

В среду, 25 ноября, перестало биться сердце великого футболиста Диего Марадоны. Власти Аргентины, где Диего Армандо является национальным идолом, организовали церемонию прощания с футбольным гением. Гроб с телом Марадоны доставили в президентский дворец Casa Rosada в Буэнос-Айресе, где легенду проведут в последний путь. Об этом сообщает La Nacion.

По информации источника, церемония прощания с Марадоной началась в четверг и продлится 48 часов. Церемония будет доступна для общественности и власти ожидают наплыва около одного миллиона человек. В связи с пандемией коронавируса власти не допускают столпотворения и проводят все необходимые меры для минимизации риска заражения. Отметим, в последний раз траурная церемония проводилась в резиденции президента Аргентины 10 лет назад, когда умер бывший руководитель страны Нестор Киршнер.

С легендой также прощаются по всему миру.

All over the world people gathered to pay tribute to Diego Maradona pic.twitter.com/DgGm3P7UWN

В Аргентине объявлен трехдневный траур, все развлекательные мероприятия, в том числе и футбольные матчи, перенесены. В стране приспущены национальные флаги, а пот телевидению идут передачи про жизнь великого спортсмена.

Argentines bid final farewell to Maradona as national mourning begins https://t.co/lL4GfKRq4T pic.twitter.com/cyrzmrBndh

Boca Juniors turned off all the lights in their stadium, and illuminated Diego Maradona's private suite. pic.twitter.com/rWRJBU5TYJ

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) November 26, 2020