Похороны Марадоны сняли с воздуха на видео

В среду, 25 ноября, умер великий футболист Диего Марадона. Власти Аргентины организовали церемонию прощания с футбольным гением, куда проститься пришло огромное количество людей. Из-за этого образовались огромные очереди, которые переросли в массовые драки, причем и с участием полиции в том числе. В связи с этим родственники известного футболиста пожелали сделать похороны футболиста закрытыми от посторонних глаз.

Но местные телеканалы все же нашли способ снять на видео церемонию прощания с футболистом-легендой, задействовав для этого дроны. Видео с места похорон и самой процессии, снятых таким нестандартным методом, опубликовали в Telegram.

Известно, что Диего Марадону похоронили на кладбище в пригороде Буэнос-Айреса. Именно здесь похоронены его родители.

Как уже сообщалось, церемония прощания церемония была закрытой. В ней принимали участие только самые близкие родственники.

Напомним, причиной смерти Диего Марадоны стала остановка сердца, вызванная острой сердечной недостаточностью. Ему было 60 лет.