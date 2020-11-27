Стало известно, как сделали фото Марадоны в гробу

После того, как фотография мужчины, сфотографировавшегося возле открытого гроба Диего Марадоны, попала в сеть, оказалось, что еще по меньшей мере два человека совершили аналогичный поступок.

Один из них, Клаудио Фернандес, нарушил тишину и принес извинения.

"Мы устроили это до того, как его тело забрали. Мой сын, как и все дети, поднял палец вверх и они сделали снимок. Я прошу всех об уважении и прощении", - сказал Фернандес.

Управляющий похоронного бюро Sepelios Pinier, Матиас Пикон, рассказал, что он и два его брата готовили тело Марадоны к похоронам.

"Перед тем, как тело прибыло, мы поговорили друг с другом и договорились, что мы все будем внимательны, чтобы никто не делал фото, чтобы никто не трогал его и мы все время были рядом", - сказал Пикон.

Однако когда возле тела находился старший брат, ему позвонили из "Розового дома" (резиденция президента Аргентины, - ред.). Уличив момент, мужчины сделали резонансные фотографии.

Фото мгновенно стало вирусным в сети и дело дошло до руководителя похоронной фирмы. В итоге данный сотрудник, Диего Молина, был уволен, а семье Марадоны принесли извинения.

Напомним, адвокат Диего Марадоны Матиас Морла раскритиковал действия аргентинских врачей, обвинив тех в "преступном идиотизме".