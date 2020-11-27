Скачать
Пятница, 27.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Лига Европы: результаты матчей 26 ноября
Лига Европы: результаты матчей 26 ноября
Судья отменил чистый гол, объявив перерыв (видео)
Судья отменил чистый гол, объявив перерыв (видео)
Фото тела Марадоны перед похоронами попало в скандал
Фото тела Марадоны перед похоронами попало в скандал
Заря деклассировала АЕК в Лиге Европы: видеообзор матча
Заря деклассировала АЕК в Лиге Европы: видеообзор матча

Стало известно, как сделали фото Марадоны в гробу

Стало известно, как сделали фото Марадоны в гробу
Обновлено 21:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

После того, как фотография мужчины, сфотографировавшегося возле открытого гроба Диего Марадоны, попала в сеть, оказалось, что еще по меньшей мере два человека совершили аналогичный поступок. 

Один из них, Клаудио Фернандес, нарушил тишину и принес извинения. 

"Мы устроили это до того, как его тело забрали. Мой сын, как и все дети, поднял палец вверх и они сделали снимок. Я прошу всех об уважении и прощении", - сказал Фернандес. 

Управляющий похоронного бюро Sepelios Pinier, Матиас Пикон, рассказал, что он и два его брата готовили тело Марадоны к похоронам. 

"Перед тем, как тело прибыло, мы поговорили друг с другом и договорились, что мы все будем внимательны, чтобы никто не делал фото, чтобы никто не трогал его и мы все время были рядом", - сказал Пикон. 

Однако когда возле тела находился старший брат, ему позвонили из "Розового дома" (резиденция президента Аргентины, - ред.). Уличив момент, мужчины сделали резонансные фотографии. 

Фото мгновенно стало вирусным в сети и дело дошло до руководителя похоронной фирмы. В итоге данный сотрудник, Диего Молина, был уволен, а семье Марадоны принесли извинения.

Напомним, адвокат Диего Марадоны Матиас Морла раскритиковал действия аргентинских врачей, обвинив тех в "преступном идиотизме". 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аргентина, Диего Марадона.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Фото тела Марадоны перед похоронами попало в скандал
02 Вскрытие показало причину смерти Марадоны
03 Лига Европы: результаты матчей 26 ноября
04 Заря деклассировала АЕК в Лиге Европы: видеообзор матча
05 "Криминальный идиотизм": в Аргентине расследуют халатность врачей Марадоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь