"Криминальный идиотизм": в Аргентине расследуют халатность врачей Марадоны

Адвокат Диего Марадоны Матиас Морла раскритиковал действия аргентинских врачей.

Как сообщает Cairns Post, в заявлении Морла говорится, что скорая помощь прибыла к легенде футбола спустя полчаса, после вызова.

"Необъяснимо, что в течение 12 часов мой друг не был под наблюдением или контролем со стороны медицинского персонала. Скорая помощь прибыла на вызов спустя полчаса. Это криминальный идиотизм", - написал он.

Он обещает, что не станет упускать из виду этот факт и намерен довести до конца расследование последствий.

После смерти Марадоны, суд попытается установить стала ли причиной его смерти служебная халатность медиков.

В этом плане у следствия есть подозрения относительно действий медсестры Гизелы, которая прибыла на смену в 6:30 25 ноября и по каким-то причинам не разбудила Марадону. По утверждению медсестры, она слышала как тот двигался в комнате около 7:30.

Легенда футбола за день должен был принять около 8 таблеток, теперь следствие пытается установить, должна ли женщина давать одну из них утром. А если да, то почему он не принял лекарство.

Вскрытие показало, что Марадона умер в 12 часов дня среды в результате "острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности", и обнаружило "дилатационную кардиомиопатию" в его сердце.