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"Криминальный идиотизм": в Аргентине расследуют халатность врачей Марадоны

"Криминальный идиотизм": в Аргентине расследуют халатность врачей Марадоны
Обновлено 19:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Адвокат Диего Марадоны Матиас Морла раскритиковал действия аргентинских врачей. 

Как сообщает Cairns Post, в заявлении Морла говорится, что скорая помощь прибыла к легенде футбола спустя полчаса, после вызова. 

"Необъяснимо, что в течение 12 часов мой друг не был под наблюдением или контролем со стороны медицинского персонала. Скорая помощь прибыла на вызов спустя полчаса. Это криминальный идиотизм", - написал он. 

Он обещает, что не станет упускать из виду этот факт и намерен довести до конца расследование последствий.  

После смерти Марадоны, суд попытается установить стала ли причиной его смерти служебная халатность медиков. 

В этом плане у следствия есть подозрения относительно действий медсестры Гизелы, которая прибыла на смену в 6:30 25 ноября и по каким-то причинам не разбудила Марадону. По утверждению медсестры, она слышала как тот двигался в комнате около 7:30. 

Легенда футбола за день должен был принять около 8 таблеток, теперь следствие пытается установить, должна ли женщина давать одну из них утром. А если да, то почему он не принял лекарство.  

Вскрытие показало, что Марадона умер в 12 часов дня среды в результате "острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности", и обнаружило "дилатационную кардиомиопатию" в его сердце.

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Аргентина, Диего Марадона.

Автор:

Телеграф
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