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Вскрытие показало причину смерти Марадоны

Вскрытие показало причину смерти Марадоны
Обновлено 10:10 Сегодня Телеграф Фото: (Facebook) diegomaradona

Великий аргентинский футболист Диего Марадона умер во сне из-за сердечной недостаточности, которая вызвала отек легких.

Об этом сообщают результаты вскрытия, передают THE SUN.

По заявленным данным, легенда внезапно скончался в своей постели в арендованном доме недалеко от Буэнос-Айреса, куда он переехал после выписки из больницы 11 ноября после операции по тромбообразованию в мозгу.

Медики также обнаружили дилатационную кардиомиопатию - заболевание, при котором сердечная мышца ослабляется и увеличивается в размерах и не может перекачивать достаточно крови к остальному телу.

Стоит отметить, что отек легких, скопление жидкости в тканях легких в большинстве случаев вызваны проблемами с сердцем.

В первоначальных сообщениях после смерти великого аргентинца говорилось, что он вернулся в постель после завтрака в среду 25 ноября утром, сказав своему племяннику, что плохо себя чувствует.

Стоит напомнить, что после смерти у Диего Марадоны осталось как минимум восемь детей и один внук.

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Все по теме:

Сердце, Диего Марадона, Медики, Футбол, Смерть.

Автор:

Телеграф
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