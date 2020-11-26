Скачать
Четверг, 26.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Майк Тайсон - Рой Джонс: назван фаворит боя легенд
Майк Тайсон - Рой Джонс: назван фаворит боя легенд
Судья отменил чистый гол, объявив перерыв (видео)
Судья отменил чистый гол, объявив перерыв (видео)
На прощании с Марадоной фанаты подрались с полицией (видео)
На прощании с Марадоной фанаты подрались с полицией (видео)
У гонщика на полном ходу отвалился руль (видео)
У гонщика на полном ходу отвалился руль (видео)

"Скорая ехала полчаса": всплыли новые детали смерти Марадоны

"Скорая ехала полчаса": всплыли новые детали смерти Марадоны
Обновлено 17:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook diegomaradona

25 ноября перестало биться сердце легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. После его смерти адвокат легенды футбола Матиас Морл опубликовал в сети гневное сообщение в адрес медицинской службы, а также медперсонала, работавшего с 60-летним футболистом.

«Напишите это на надгробии»: в сети припомнили слова Марадоны о похоронах (видео)

По словам Морла, скорая помощь ехала на вызов в дом Марадоны полчаса, что является "преступным идиотизмом". Кроме того, Матиас отметил, что Марадона накануне смерти подолгу находился сам без присмотра со стороны своего медперсонала. Теперь адвокат обещает принять жесткие меры и "действовать без жалости".

"Необъяснимо, что в течение 12 часов мой друг не получал внимания и оставался без контроля со стороны медицинского персонала, который должен был присматривать за ним. Скорая помощь ехала полчаса. Это преступный идиотизм. Этот факт не следует упускать из виду, и я буду требовать расследовать дело до конца. Как говорил мне Диего: ты мой солдат, действуй без жалости", - написал Морл, прикрепив фото поста в своем twitter.

По информации СМИ, причиной смерти Марадоны стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала острый отек легких.

"Телеграф" напоминает, что в Аргентине проходит церемония прощания с Марадоной. В течении двух суток любой желающий может попрощаться с Диего. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, образовалась огромная толпа и иногда опечаленные фанаты провоцируют стычки с полицией.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Аргентина, Диего Марадона, Футбол.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 «Напишите это на надгробии»: в сети припомнили слова Марадоны о похоронах (видео)
02 Умер Диего Марадона
03 Лига чемпионов: результаты матчей 25 ноября
04 "Боруссия" М разгромила "Шахтер" на своем поле: видеообзор матча Лиги чемпионов
05 Аталанта Малиновского за 4 минуты переиграла Ливерпуль в гостях (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь