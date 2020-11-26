"Скорая ехала полчаса": всплыли новые детали смерти Марадоны

25 ноября перестало биться сердце легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. После его смерти адвокат легенды футбола Матиас Морл опубликовал в сети гневное сообщение в адрес медицинской службы, а также медперсонала, работавшего с 60-летним футболистом.

По словам Морла, скорая помощь ехала на вызов в дом Марадоны полчаса, что является "преступным идиотизмом". Кроме того, Матиас отметил, что Марадона накануне смерти подолгу находился сам без присмотра со стороны своего медперсонала. Теперь адвокат обещает принять жесткие меры и "действовать без жалости".

"Необъяснимо, что в течение 12 часов мой друг не получал внимания и оставался без контроля со стороны медицинского персонала, который должен был присматривать за ним. Скорая помощь ехала полчаса. Это преступный идиотизм. Этот факт не следует упускать из виду, и я буду требовать расследовать дело до конца. Как говорил мне Диего: ты мой солдат, действуй без жалости", - написал Морл, прикрепив фото поста в своем twitter.

По информации СМИ, причиной смерти Марадоны стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала острый отек легких.

"Телеграф" напоминает, что в Аргентине проходит церемония прощания с Марадоной. В течении двух суток любой желающий может попрощаться с Диего. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, образовалась огромная толпа и иногда опечаленные фанаты провоцируют стычки с полицией.