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На прощании с Марадоной фанаты подрались с полицией (видео)

На прощании с Марадоной фанаты подрались с полицией (видео)
Обновлено 15:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер elliotwagland

В столице Аргентины Буэнос-Айресе проходит прощание с легендой футбола Диего Марадоной, которой умер вчера, 25 ноября, в результате остановки сердца.

Проститься с великим футболистом пришла огромная толпа людей. В итоге образовалась гигантская очередь. Из-за такой ситуации на некоторых участках ситуация накалилась до предела и местной полиции пришлось применить силу против опечаленных фанатов, которые хотят побыстрее попрощаться с кумиром. В итоге фанов оттесняли обратно за специальные ограждения.

Отметим, церемония прощания с Диего Марадоной началась сегодня, 26 ноября, и продлится 48 часов. Власти Аргентины предполагают, что попрощаться с легендарным футболистом придет около миллиона человек.

Напомним, Диего Марадона скончался на 61 году жизни 25 ноября после сердечного приступа. У него осталось  по меньшей мере восемь детей и один внук.

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Все по теме:

Аргентина, Диего Марадона, Футбол.

Автор:

Телеграф
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