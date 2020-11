На прощании с Марадоной фанаты подрались с полицией (видео)

В столице Аргентины Буэнос-Айресе проходит прощание с легендой футбола Диего Марадоной, которой умер вчера, 25 ноября, в результате остановки сердца.

Проститься с великим футболистом пришла огромная толпа людей. В итоге образовалась гигантская очередь. Из-за такой ситуации на некоторых участках ситуация накалилась до предела и местной полиции пришлось применить силу против опечаленных фанатов, которые хотят побыстрее попрощаться с кумиром. В итоге фанов оттесняли обратно за специальные ограждения.

Things got a bit messy there, as the line pushed through to get to Maradona’s coffin. Police pushed it back. Everything is calm again, this was a few minutes ago. pic.twitter.com/PGmCnsiDzC

— Natalie Alcoba (@nataliealcoba) November 26, 2020