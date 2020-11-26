«Напишите это на надгробии»: в сети припомнили слова Марадоны о похоронах (видео)

25 ноября скончался знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона. В сети всплыло старое видео отрывка из программы La noche del 10 на аргентинском телевидении, снятой в 2005 году.

Об этом сообщили championat.com.

В самом ролике легендарный футболист Диего Марадона берет интервью у себя.

"Что бы сказал на собственных похоронах?" - "Спасибо, что играл в футбол. Спасибо, что играл в футбол - спорт, который дарил мне радость, свободу. Это как держать небо в руках. И спасибо мячу". Так и напишите на надгробии: "Спасибо мячу", - сказал Марадона в ролике. Видео опубликовано в аккаунте Bolavip в Фейсбуке.

Стоит напомнить, что экс-футболист сборной Аргентины Диего Марадона недавно перенес операцию из-за субдуральной гематомы.

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