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Фото тела Марадоны перед похоронами попало в скандал

Фото тела Марадоны перед похоронами попало в скандал
19:38 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook diegomaradona

В Аргентине проходит церемония прощания с великим футболистом Диего Марадоной. В стране объявлен трехдневный траур, а толпы людей, несмотря на коронавирус, идут к президентскому дворцу Casa Rosada в Буэнос-Айресе, чтобы провести кумира в последний путь. Не обошлось и без скандала, сообщает телеканал TN.

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В четверг, 26 ноября, в сеть попало скандальное фото, на котором запечатлен работник похоронного бюро, позирующий рядом с умершим Диего Марадоной. 

На снимке сотрудник похоронного бюро Pinier, которое находится в центре Буэнос-Айреса, позирует рядом с открытым гробом Диего Марадоны. При этом гробовщик правой рукой касается лба легенды футбола, а левой показывает палец вверх. Фото мгновенно стало вирусным в сети и дело дошло до руководителя похоронной фирмы. В итоге данный сотрудник был уволен, а семье Диего Армандо принесли извинения.

Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября от острой сердечной недостаточности, которая вызвала острый отек легких. Адвокат экс-футболиста уже заявил, что примет жесткие меры из-за оплошностей медиков. У чемпиона мира по футболу осталось много детей и один внук

Из-за столпотворения на церемонии прощания с Марадоной иногда вспыхивают конфликты фанатов с полицией, которая пытается обеспечить порядок у президентского дворца.

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Все по теме:

Аргентина, Диего Марадона, Футбол.

Автор:

Телеграф
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