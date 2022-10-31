Золотая нога: в Неаполе открыли оригинальный памятник легенде футбола (фото)

С Марадоной "Наполи" добился своих лучших результатов в истории

Перед матчем 12 тура чемпионата Италии по футболу на домашнем стадионе "Наполи" открыли памятник выдающемуся футболисту клуба Диего Марадоне. 30 октября аргентинцу исполнилось бы 62 года. Умер Марадона два года назад.

Главная особенность статуи — левая нога Марадоне золотая. Так клуб хотел подчеркнуть главную ударную мощь своего форварда.

Диего Марадона играл за "Наполи" с 1984 по 1991 год. С ним клуб из Неаполя дважды становился чемпионом Италии, выиграл Кубок УЕФА, Кубок Италии и Суперкубок Италии.

Напомним, в смерти Марадоны обвиняли семерых врачей. По мнению прокуратуры, медицинская бригада, которая занималась здоровьем футболиста, действовала неадекватно, безрассудно и фактически оставила Марадону без помощи.

Потом была информация, что футболиста похоронили без сердца из-за фанатов.