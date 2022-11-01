Неймара назвали фашистом через підтримку друга путіна

Зірка футболу виступив на підтримку Жаїра Болсонару

Колишній бразильський футболіст Жуніньо Пернамбукано звинуватив нападника "ПСЖ" Неймара, який зумів повернутися на свій рівень після жахливої травми, у підтримці фашистів.

Слова Жуніньо наводить журналіст Хуан Аранго у Twitter. Пернамбукано назвав усіх, хто підтримував політика Жаїра Болсонару на президентських виборах у Бразилії, посібниками фашистів. Перемогу на волевиявленні в південноамериканській країні здобув Луїс Інасіу Лула да Сілва.

"Мене нудить, коли я бачу бразильських гравців, таких як Неймар. Вони підтримують фашистів. Ми прийшли знизу, і ми — народ", — заявив Пернамбукано.

Неймар напередодні взяв участь у зйомці ролика для TikTok на підтримку Болсонару перед виборами. У ролику Неймар танцює під музику виборчої кампанії політика.

Додамо, Болсонару, який є чинним президентом Бразилії, вихваляв путіни після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Крім того, політик виступав проти антиросійських санкцій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський влітку присоромив Болсонару через позицію щодо війни.

Раніше повідомлялося, що в Норвегії було спіймано російського шпигуна, який видавав себе за громадянина Бразилії.