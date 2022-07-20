Зеленський присоромив президента Бразилії через позицію щодо війни

Президент України вперше поспілкувався з латиноамериканськими ЗМІ

У середу, 20 липня, на 147-й день повномасштабного вторгнення рф президент України розкритикував главу бразильської держави Жаїра Болсонару.

Відповідну заяву глава держави зробив в інтерв’ю латиноамериканському телеканалу Globo. Вся справа в нейтральній позиції президента Бразилії щодо росії.

Зеленський на прикладі Другої світової війни розповів, чого світу коштувала пасивність щодо агресора.

"Я не підтримую його позицію нейтральності. Я не вважаю, що у війні можна бути нейтральним. Уявімо другу світову війну. Тоді багато лідерів спочатку були нейтральними. Це дозволило фашизму "з’їсти" половину Європи, а потім йти все далі, і далі. А потім і всю Європу захопити через те, що була нейтральність", — заявив Зеленський.

Крім того, президент України присоромив свого бразильського колегу, який вирішив стати "посередником" між Києвом та москвою.

"Не можна сказати: "Я готовий бути посередником". Посередником у чому? Посередником війни? Посередником між ким і ким? Тут війна не між росією та Україною, а війна росії проти народу України", — зазначив глава держави.

До речі, 18 липня Зеленський провів телефонну розмову із Болсонару. Однією із тем розмови був експорт українського зерна.

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Нагадаємо, Зеленський нещодавно висловився про чотиристоронню зустріч у Стамбулі, де обговорювалося питання експорту українського зерна морським шляхом.

Раніше повідомлялося, що президент України надає пріоритетного значення реалізації множинного громадянства.