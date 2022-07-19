Зеленський поставив крапку у звільненні Венедіктової: опубліковано документ

Вже колишній очільниці ГПУ готують посаду на дипломатичному фронті

Президент України Володимир Зеленський остаточно звільнив з посади генерального прокурора Ірину Венедіктову, яку за два дні до цього відсторонили від посади разом з головою СБУ Іваном Бакановим.

Відповідний указ під номером 518/2022 з'явився на сайті Офісу президента у вівторок, 19 липня.

"Звільнити ВЕНЕДІКТОВУ Ірину Валентинівну з посади Генерального прокурора. Президент України В.Зеленський", — коротко зазначено в документі.

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Варто зазначити, що за кілька годин до цього за звільнення Ірини Венедіктової із займаної посади голосували депутати Верховної Ради. Народні обранці підтримали звільнення генпрокурора, тим часом голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що вона залишиться "у команді" політсили. Ба більше, для колишньої генпрокурорки вже почали готувати нове місце на дипломатичному фронті — що це має бути Арахамія не уточнював.

Додамо, що виконувачем обов'язків голови Офісу генпрокурора призначили колишнього заступника Венедіктової Олексія Симоненка.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що рішення про усунення Венедіктової та Баканова з посад Зеленський аргументував тим, що до очільників ГПУ та СБУ виникло чимало питань. Венедіктова заявила, що не коментуватиме це рішення, але все ж повідомила, що процес його прийняття пройшов "не по-діловому". Баканов рішення президента публічно не коментував, його також не було на засіданні Верховної Ради, коли депутати голосували за його звільнення.