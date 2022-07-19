Зеленский поставил точку в увольнении Венедиктовой: опубликован документ

Уже бывшей главе ГПУ готовят должность на дипломатическом фронте

Президент Украины Владимир Зеленский окончательно освободил от должности генерального прокурора Ирину Венедиктову, которую за два дня до этого отстранили от должности вместе с главой СБУ Иваном Бакановым.

Соответствующий указ под номером 518/2022 появился на сайте Офиса президента во вторник, 19 июля.

"Уволить ВЕНЕДИКТОВУ Ирину Валентиновну с должности Генерального прокурора. Президент Украины В.Зеленский", — коротко отмечено в документе.

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Следует отметить, что за несколько часов до этого за увольнение Ирины Венедиктовой с занимаемой должности голосовали депутаты Верховной Рады. Народные избранники поддержали увольнение генпрокурора, тем временем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что она останется "в команде" политсилы. Более того, для бывшего генпрокурора уже начали готовить новое место на дипломатическом фронте — что это должно быть Арахамия не уточнял.

Добавим, что исполняющим обязанности главы Офиса генпрокурора назначили бывшего заместителя Венедиктовой Алексея Симоненко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что решение об отстранении Венедиктовой и Баканова с должностей Зеленский аргументировал тем, что к главам ГПУ и СБУ возникло немало вопросов. Венедиктова заявила, что не будет комментировать это решение, но все же сообщила, что процесс его принятия прошел "не по-деловому". Баканов решение президента публично не комментировал, его также не было на заседании Верховной Рады, когда депутаты голосовали за его увольнение.