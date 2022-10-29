Зробив все, щоб себе видати: ЗМІ розповіли смішну історію російського агента, якого затримали у Норвегії

"Професор" зробив усе, щоб бути викритим дуже швидко

Ще одного російського агента затримали в Європі. На цей раз ним виявився Михайло Мікушин, якому суд у Норвегії звинуватив у шпигунстві. При цьому цей чоловік був професором Арктичного університету Тромсе і видавав себе за громадянина Бразилії Жосе Ассіса Джіаммаріа.

Про це стало відомо з розслідування журналістів The Insider і Bellingcat. Як зазначається, вони змогли підтвердити приналежність Мікушина до Головного розвідувального управління рф, а також вивчили його біографію, дійшовши висновку, що "професор зробив усе, щоб провалитися". До того, як норвежці опублікували його повне ім'я, журналісти вже припускали. що його справжє ім'я — Михайло.

У першу чергу вони це визначили з адрес його електронних пошт, які він використовував для свого університетського акаунта. Дві з них містили російські адреси і видавали його справжнє ім'я.

Електронні пошти Мікушина

Крім того, один з паролей, які використовував агент містив у собі його російське прізвище. Цей факт дозволяє повноцінно впевнитися в тому, ким справді являється "бразильский професор".

Паролі, які використовував агент ГРУ

Журналісти також отримали фото з водійських прав Мікушина, що дозволило підтвердити: Мікушин і професор Джіаммаріа — одна і та ж сама людина. Він народився в Єкатеринбурзі, у 1994 році закінчив школу. У 26 років переїхав до москви і мешкав в офіцерському гуртожитку при Військово-дипломатичній академії (ВДА) ГРУ. У цьому корпусі гуртожитку зареєстровані офіцери ГРУ, які проходять навчання на 1-му факультеті ВДА. Там готують офіцерів розвідки для роботи за кордоном як розвідники під дипломатичним прикриттям та розвідники-нелегали. Зазначимо, що на цей факультет ВДА беруть офіцерів не нижче за капітана і вже зі знанням іноземної мови. Мікушин знав португальську.

Фото з водійських прав і фото "професора"

У 2006 році він випустився з академії і зміг отримати бразильський паспорт на тій підставі, що нібито має матір-бразилянку. У цьому ж році він придбав квартиру в москві і якийсь час жив там.

У 2010 році як досвідчений агент ГРУ Мікушин завів собі сторінку в соціальній мережі "ВКонтакте" під реальним ім'ям, поставив як картинку профіля Остапа Бендера, а погляди описав як "ультраконсервативні".

Опис сторінки Мікушина "ВКонтакте"

До того ж журналісти дізналися неочікувані факти про брата Михайла. На відміну від свого брата, він опозиціонер, брав участь у протестах 2011 року, донатив гроші Навальному та брав участь у "Розумному голосуванні".

У 2011 році Мікушин відправився вчитися в Канаду до Університету Калгарі. З того моменту він продовжував повертатися в росію. Наприклад, у 2016 році він оновив там свої водійські права, а за кілька місяців вже агітував у Канаді за Нову демократичну партію. Його наступний слід в росії простежили, коли він придбав там електросамокат і навіть написав відгук магазину.

Трохи пізніше Мікушин почав займатися "дослідницькою" роботою в Канаді і в 2019 році опублікував статтю, яка доводить необхідність нових військових баз в Арктиці. У 2021 році Мікушин прибув до Норвегії по дослідницькій програмі в Університеті Тромсе. Крім того, він взяв участь у тренінгу у Вільнюсі, організованому за підтримки ЄС та присвяченому "гібридній війні". Агент навіть потрапив на фотографію на цьому тренінгу.

Михайло Мікушин на тренінгу

Кар'єра Мікушина закінчилася у вівторок, 25 жовтня. Тоді його затримали на шляху до університету. Його адвокату повідомили, що його мають депортувати. Однак депортація до рф навряд чи буде можливою, якщо у москві не визнають Мікушина своїм громадянином. Поки що російське посольство тільки відкинуло звинувачення.

Як повідомляв "Телелграф" раніше, у Кривому Розі затримали російського агента, який збирав інформацію про оборону ЗСУ.