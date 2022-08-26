Російська шпигунка роками видавала себе за дизайнера під носом у командування НАТО

Жінка навіть встигла почати романтичні стосунки з представниками НАТО

Російська шпигунка з ГРУ кілька років видавала себе за власницю магазину ювелірних прикрас неподалік командування об’єднаних сил НАТО в Неаполі.

Впізнати її вдалося завдяки розслідуванню журналістів Bellingcat спільно з Der Spiegel та La Repubblica, які з’ясували, що бізнесвумен із Перу насправді є кадровим шпигуном російської розвідки.

Жінка, на ім'я Марія Адела Куфельдт Рівера подорожувала світом як космополітка, світська левиця з Перу зі своєю власною лінією прикрас та у 2013 році відкрила в італійському Неаполі ювелірну крамницю.

Там вона "працювала" до 2018 року, коли інші російські шпигуни "Петров" та "Боширов" спробували отруїти в британському Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Після цього жінка вирушила до Москви та більше звідти не поверталася.

Як виявилось, працюючи в Неаполі, жінка встигла втертися в довіру до деяких працівників штабу НАТО, а з деякими навіть закрутити романтичні стосунки.

Глава Bellingcat Христо Грозєв завдяки витоку даних із білоруських митних реєстрів зміг виявити серед слов’янських імен агентів ГРУ екзотичне ім’я цієї шпигунки та встановив, що вона подорожувала з іншими агентами російської розвідки, причетними до гучних отруєнь.

На відміну від багатьох інших агентів ГРУ, "Рівера" подорожувала під російським паспортом, але жила під вигаданим ім’ям. 2018 року вона поїхала до Москви, а пізніше у своїх соцмережах оприлюднила запис про те, що нібито пройшла хімієтерапію і їй важко дихати.

Втім, подальше розслідування встановило, що насправді жінку звуть Ольга Колобова, і вона продовжує жити у розкішній квартирі у російській столиці.

Як повідомляв "Телеграф", раніше СБУ розповіла про російського агента, який під виглядом військового експерта збирав у Києві розвіддані, але його викрили.