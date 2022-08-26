Российская шпионка годами выдавала себя за дизайнера под носом у командования НАТО

Женщина даже успела завести романтические отношения с представителями НАТО

Российская шпионка из ГРУ несколько лет выдавала себя за владелицу магазина ювелирных украшений неподалеку от командования объединенных сил НАТО в Неаполе.

Опознать ее удалось благодаря расследованию журналистов Bellingcat совместно с Der Spiegel и La Repubblica, которые выяснили, что бизнес-вумен из Перу на самом деле является кадровым шпионом российской разведки.

Женщина по имени Мария Адела Куфельдт Ривера путешествовала по миру как космополитка, светская львица из Перу со своей собственной линией украшений и в 2013 году открыла в итальянском Неаполе ювелирную лавку.

Там она "работала" до 2018 года, когда другие российские шпионы "Петров" и "Боширов" попытались отравить в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. После этого женщина отправилась в Москву и больше оттуда не возвращалась.

Как оказалось, работая в Неаполе, женщина успела втереться в доверие к некоторым работникам штаба НАТО, а с некоторыми даже закрутить романтические отношения.

Глава Bellingcat Христо Грозев благодаря утечке данных из белорусских таможенных реестров смог обнаружить среди славянских имен агентов ГРУ экзотическое имя этой шпионки и установил, что она путешествовала с другими агентами российской разведки, причастными к громким отравлениям.

В отличие от многих других агентов ГРУ, "Ривера" путешествовала под российским паспортом, но жила под придуманным именем. В 2018 году она уехала в Москву, а позже в своих соцсетях обнародовала запись о том, что якобы прошла химиотерапию и ей сложно дышать.

Впрочем, дальнейшее расследование установило, что на самом деле женщину зовут Ольга Колобова и она продолжает жить в роскошной квартире в российской столице.

Как сообщал "Телеграф", ранее СБУ рассказала о российском агенте, который под видом военного эксперта собирал в Киеве разведданные, но был разоблачен.